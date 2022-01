CMIT TV | Icardi-Juve, Della Valle: “Si troverà la quadra con PSG e giocatore, ma…”

Sono giorni decisivi in casa Juventus per l’addio di Alvaro Morata e il possibile arrivo di Mauro Icardi. Fabiana Della Valle a CMIT TV

Come raccontato da Calciomercato.it, la situazione di Icardi tra tutte le parti interessate è ancora in alto mare. Tra Morata e il Barcellona, invece, c’è solo un ultimo ostacolo prima della firma.

Sono insomma giorni decisivi ma il club bianconero, prima del via libera, vorrebbe già avere in pugno il sostituto di Morata. Ne ha parlato a CMIT TV, in diretta sul nostro canale Twitch, Fabiana Della Valle de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco le sue dichiarazioni.

MORATA – “Pare che lui sia determinato ad andare. Con il Barcellona ha fatto tutto e vorrebbe che questa vicenda si chiuda il prima possibile. La Juve però deve prima trovare il sostituto. Faccio fatica a pensare che si possa trovare una soluzione entro la gara col Napoli. Per Allegri non sarebbe comunque produttivo insistere su un giocatore che ha già la testa altrove. Sta già pensando alle soluzione alternative”.

ICARDI – “C’è stato un contatto col PSG che non ha chiuso alla sua cessione. Ma non sarà una trattativa facile. Morata ha fretta, ma Icardi non è ancora vicino. Scamacca è l’altro giocatore che piace molto ad Allegri e la dirigenza è al lavoro per un attaccante in prestito. Credo che alla fine si possa trovare una quadra col PSG e col giocatore ma ci vorrà del tempo”.

EMERGENZA IN DIFESA – “Bonucci è affaticato e dovrebbe essere preservato col Napoli, è fuori anche Chiellini. In difesa le scelte diventano obbligate con de Ligt e Rugani. A destra ci sarà Cuadrado, a sinistra con ogni probabilità Alex Sandro vista l’influenza di Luca Pellegrini. Anche per lui è da capire come starà. Il problema di Allegri sarà anche l’attacco. In questo momento non vedo un Morata titolare, che sembra abbia già la testa in Spagna. Dybala e Chiesa sono al rientro con un Bernardeschi ormai intoccabile”.

INSIGNE – “Abbiamo precedenti di giocatori dimenticati dalla Nazionale, ma anche di giocatori che sono stati ugualmente coinvolti da Mancini. Dipenderà anche dalla competitività del campionato. Sicuramente è una perdita importante per il calcio italiano, dispiace vederlo con un’altra maglia. Sono un po’ perplessa di fronte alla sua scelta, l’avrei fatta più avanti al suo posto”.