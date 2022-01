Sampdoria, annuncio UFFICIALE: due giocatori positivi al Covid-19

Continua l’emergenza Covid in Serie A, annuncio ufficiale della Sampdoria: due giocatori positivi al Coronavirus

Anche il 2022 è iniziato all’insegna del Coronavirus, con un’emergenza positivi che sta attanagliando pure la Serie A: altri due giocatori positivi.

La Sampdoria in mattinata ha annunciato tramite un comunicato ufficiale: “L’U.C. Sampdoria informa che i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziato positività al Coronavirus-COVID-19 per due calciatori: Tommaso Augello e Wladimiro Falcone. Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ri-testati nei prossimi giorni”. I due blucerchiati non ci saranno, quindi, per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari in programma il 6 gennaio.