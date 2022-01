Al fotofinish si salva la Salernitana e, con essa, la regolarità del campionato di Serie A. Il nuovo patron granata è Daniele Iervolino

La Salernitana è di Danilo Iervolino: prima dello scoccare del nuovo anno, i trustee hanno accettato l’offerta dell’imprenditore originario di Palma Campania, fondatore dell’università telematica Pegaso. Iervolino si è aggiudicato le quote del club granata per circa 10 milioni di euro.

Svolta di Capodanno per la Salernitana: il club granata resta in vita ed evita l’esclusione dal campionato di Serie A. Nelle scorse ore si erano fatti avanti diversi imprenditori, ma alla fine l’ha spuntata Danilo Iervolino, il cui nome era emerso già in estate.

In questi mesi il giovane imprenditore partenopeo ha seguito con grande attenzione la vicenda della cessione del club e nel primo pomeriggio di ieri ha formulato la sua offerta ufficiale, accettata poco prima della mezzanotte dai trustee. L’accordo sarà formalizzato nei prossimi giorni (bisogna attendere l’arrivo del bonifico), ma la notizia ha già scatenato la piazza granata, che temeva un triste epilogo dopo il ritorno in Serie A.

Deciso a puntare sui giovani, Danilo Iervolino metterà da subito a disposizione del club circa 20 milioni di euro per gestire gli ultimi mesi della stagione in corso. La speranza della tifoseria è che si tenti il tutto per tutto per cercare di raggiungere la salvezza e, dunque, mantenere la categoria.

Paolo Siotto