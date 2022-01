Napoli, UFFICIALE: contatto con positivi | Due giocatori in isolamento

Nuova tegola per Luciano Spalletti, nota del club: due giocatori in isolamento domiciliare per un contatto con positivi al Covid-19

La situazione si fa sempre più complicata per il campionato di Serie A, anche nella giornata di oggi sono arrivati diversi comunicati relativi al Covid-19: tocca ancora al Napoli.

Dopo le note di Sampdoria e Bologna, nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Napoli. Il club partenopeo, tramite il proprio sito ufficiale, ha informato: “Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19″. I due calciatori si vanno ad aggiungere agli altri positivi in casa Napoli, un ulteriore tegola per Luciano Spalletti che è atteso dalla trasferta contro la Juventus il 6 gennaio.