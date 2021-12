Salernitana, ore decisive per il club: gli aggiornamenti

Scade questa sera a mezzanotte il termine per la cessione della Salernitana: gli aggiornamenti sulla situazione dei campani

Ancora poche ore e poi la Salernitana scoprirà il suo destino: dentro o fuori? La questione è ormai nota: dopo la promozione in Serie A del club granata, si è posto il problema della presenza del massimo campionato di due società con proprietà in comune, cosa vietata dal regolamento.

Si è così affidata la società campana ad un trust con il compito di facilitare il cambio di proprietà con una data ultima: il 31 dicembre 2021. Ad oggi non si sono palesati acquirenti che rispettassero i paletti fissati per la cessione della Salernitana: una situazione che mette la squadra di Colantuono a rischio esclusione immediata dal campionato.

Novità sono attese nelle prossime ore, anche perché oltre non si può andare. Serve un accordo vincolante per avere il via libera della Figc ma non è detto che già oggi si sappia qualcosa sul destino della Salernitana. Al momento l’unica offerta presentata è quella di Orlando e Tedesco, ma altre potrebbero arrivare. Il ‘Corriere dello Sport’ parla anche di un fondo americano che si sarebbe fatto avanti in extremis. Una corsa contro il tempo comunque per salvare la Salernitana ed evitare la cancellazione della squadra dal campionato.