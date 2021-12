Osimhen in Coppa d’Africa: decisione definitiva, è UFFICIALE

Tra infortunio, Coppa d’Africa e positività al Covid: è ufficiale la decisione su Victor Osimhen. Le ultime in casa Napoli verso la sfida alla Juventus

È iniziato l’avvicinamento a Juventus–Napoli. Entrambe le squadre hanno ripreso gli allenamenti in vista dello scontro diretto del 6 gennaio, quella di Spalletti in piena emergenza.

Alla ripresa il tecnico azzurro non ha avuto a disposizione Lozano, Elmas e Osimhen, positivi al Covid, e Insigne e Fabian Ruiz, risultati però negativi nella giornata di ieri e che torneranno presto in gruppo. Saranno sicuramente assenti in vista del big match dell’Allianz Stadium anche Koulibaly, Anguissa e Ounas, impegnati in Coppa d’Africa, e Mario Rui che è invece squalificato. Ma a tenere banco negli ultimi giorni è stata soprattutto la situazione di Osimhen, tra infortunio e Coppa d’Africa. E ieri è arrivata anche la positività al Covid riscontrata in Nigeria, durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove oggi era prevista la visita di controllo del Prof. Tartaro. L’attaccante, asintomatico, è in isolamento e il check-up al volto sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro a Napoli. Nel frattempo, è ufficiale la decisione della Nigeria in vista dell’inizio della Coppa d’Africa.

Napoli, UFFICIALE: Osimhen salta la Coppa d’Africa

Osimhen è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati della Nigeria per la Coppa d’Africa. L’attaccante azzurro sarà sostituito da Henry Onyekuru e salta così la competizione con la sua Nazionale. Una buona notizia per il Napoli, che può ora procedere con cautela nel recupero del giocatore. La sua presenza con la Juve però, anche alla luce della positività al Covid, è al momento da escludere.

Infine, sul fronte tamponi, in mattinata il Napoli ha anche comunicato che sono “tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni”.