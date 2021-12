Lazio, tampone negativo e visite di idoneità: Immobile torna in gruppo

La Lazio riabbraccia finalmente Ciro Immobile: l’attaccante biancoceleste ritorna a disposizione di Maurizio Sarri

Doppio tampone negativo e visite di idoneità sportiva. Ciro Immobile scalpita e torna a disposizione di Maurizio Sarri.

L’attaccante della Lazio, prima in quarantena per un contatto stretto con un positivo e poi contagiato, aveva saltato le sfide contro Genoa e Venezia, ma ora potrà tornare ad allenarsi con i compagni ed essere convocato per il match del 6 gennaio all’Olimpico contro l’Empoli. L’ex Scarpa d’Oro, come testimoniato sui social dal responsabile sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, questa mattina si è sottoposto ai controlli di rito in clinica e nel pomeriggio sarà regolarmente a Formello per la ripresa degli allenamenti.