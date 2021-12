Calciomercato Juventus, trattativa interrotta | Non firma più

Calciomercato Juventus, si interrompono bruscamente le trattative: una novità che cambia gli scenari per i bianconeri

Giorni e settimane molto caldi per la Juventus, che si prepara ad affrontare una sessione di mercato piuttosto importante, con lo sguardo sul futuro. I bianconeri, sul campo, devono proseguire la rincorsa in campionato, mentre fuori devono prestare grande attenzione ai conti.

Le dichiarazioni di Arrivabene di qualche settimana fa hanno escluso grandi colpi nell’immediato, ma è innegabile che la società qualcosa proverà a fare in entrata già a gennaio. Pensando anche alle mosse estive e al fronte ‘interno’, quello dei rinnovi e delle possibili cessioni. Strategie complesse, quelle che devono attuare i dirigenti del club piemontese. Che registra una novità importante per quanto concerne un suo obiettivo di lungo periodo e che adesso, forse, potrebbe avvicinarsi.

Calciomercato Juventus, rottura tra il Barcellona e Dembele: addio a zero a fine stagione

Parliamo di Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona, da tempo nei radar a Torino. Il francese, ex Borussia Dortmund, con i blaugrana è stato ripetutamente condizionato dagli infortuni, ma le sue qualità non sono mai state in discussione. Motivo per il quale in Catalogna, specie dopo l’arrivo di Xavi in panchina, vorrebbero continuare a puntare su di lui. Ma le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza in estate sembrerebbero essere arrivate ad un punto morto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, regalo ad Allegri coi soldi di Conte

Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ racconta dell’incontro andato in scena ieri sera tra la dirigenza del Barça e l’agente di Dembelé. Negoziazioni che però si sarebbero interrotte, con una rottura definitiva, stando anche a quanto riferito dal giornalista Gerard Romero sul proprio canale Twitch. Dunque, a queste condizioni, a giugno il francese lascerà a parametro zero il Camp Nou. Notizia molto interessante per la Juventus, che potrebbe iniziare a tessere la sua trama per un colpo importante in attacco in vista della prossima stagione.