Via Morata, la Juventus cerca un bomber: scelta fatta

Scoppia la bomba Morata in casa Juventus: lo spagnolo può andare via a gennaio, subito il sostituto, decisione presa

Via Morata a gennaio. La bomba è esplosa dalla Spagna e ha trovato conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it.

L’attaccante spagnolo è pronto a dire sì al Barcellona lasciando la Juventus alla ricerca di un sostituto, senza però incassare soldi dal suo addio. Un problema non di poco conto per la dirigenza bianconera che era già a caccia di un attaccante: tolti i sogni Gabriel Jesus e Vlahovic che difficilmente possono essere raggiunti in inverno, chi può essere il nome giusto per l’attacco di Allegri. Lo ha chiesto Calciomercato.it nel sondaggio pubblicato sul proprio account Twitter e la scelta è stata inequivocabile.

Calciomercato Juventus, scelto il dopo Morata

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Tolti i sogni #GabrielJesus e #Vlahovic, che sembrano più percorribili in estate, su chi dovrebbe puntare la #Juventus in caso di addio a gennaio di #Morata? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 30, 2021

Per il dopo Morata alla Juventus c’è un nome che prevale sugli altri. Come detto, non prendendo in considerazione Gabriel Jesus e Vlahovic, è Mauro Icardi il bomber che trova più consensi. L’argentino del Paris Saint-Germain incassa il 47,7% di preferenze su Twitter, staccando tutti gli altri.

Per Scamacca c’è stato il 26,7% di voti, mentre Depay non è andato oltre al 16,3% di preferenze. Ancora più staccato Martial che ha raccolto poco più del 9% di voti (9,3%). Tutti puntano su Icardi quindi che nel Psg non ha molto spazio considerata la concorrenza stellare con il tridente Messi-Neymar-Mbappe. L’ex Inter potrebbe essere l’occasione giusta per l’attacco di Allegri: con Morata via, il 9 bianconero potrebbe finire sulle sue spalle con qualche anno di ritardo.