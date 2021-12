Morata lascia subito la Juventus | Accordo raggiunto

Morata sempre in bilico alla Juventus: l’attaccante spagnolo potrebbe lasciare subito i bianconeri. Ha già detto sì

Il calciomercato invernale sta entrando sempre più nel vivo in vista dell’apertura ufficiale delle trattative prevista per il prossimo 3 gennaio.

Nelle scorse settimane l’ad Maurizio Arrivabene ha spento così i sogni dei tifosi della Juventus: “L’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra e non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Scordiamocelo. Riflettiamo e valutiamo bene, faremo quello che il conto economico ci permetterà di fare. Dobbiamo chiudere questo semestre e guardare bene i conti, poi si faranno le riflessioni necessarie. A metà gennaio faremo i piani, non sarà un mercato di gennaio né interessante né impegnativo”. A gennaio, dunque, non ci sarà alcun colpo ad effetto in casa bianconera, Dusan Vlahovic su tutti. La dirigenza sarà infatti impegnata soprattutto sul fronte uscite, con un occhio sempre rivolto alle possibili occasioni in entrata. Sono numerosi i giocatori bianconeri in bilico, da Ramsey e Arthur ad Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è ancora in prestito dall’Atletico Madrid e al termine della stagione potrà essere riscattato per 35 milioni di euro. Il suo rendimento, però, non ha ancora convinto i bianconeri a sborsare tale cifra. E una big europea è alla finestra e pronta a dare l’assalto al giocatore già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Xavi punta Morata: lo spagnolo ha già detto sì

Secondo quanto riportato da ‘AS’, Morata è in cima alla lista del Barcellona per rinforzare l’attacco nel calciomercato invernale. Xavi vorrebbe aggiungere il centravanti ex Real Madrid già a gennaio e avrebbe già parlato con il giocatore ed il suo entourage, strappando il sì.

Il neo tecnico del Barça ritiene Morata l’attaccante ideale per la sua idea di gioco e lo vorrebbe subito con sé. La Juventus invece, dal canto suo, potrebbe dare subito il via libera anche all’addio anticipato del giocatore per preparare l’assalto a Vlahovic o Icardi. Staremo a vedere.