Nessuna rottura tra la Juventus e Dybala per il rinnovo, spunta la nuova data per l’arrivo di Antun in Italia

Serve ancora tempo per il rinnovo di Dybala con la Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, la dirigenza ha chiesto all’agente Antun di rimandare le firme a febbraio. L’agente dell’attaccante, infatti, è stato convocato a fine gennaio per una riunione definitiva, nella quale non si discuterà più di soldi.

L’accordo tra le parti è definito sulla base di uno stipendio tra 8 e 9 milioni di euro fissi, più bonus. Lo stesso Dybala, nonostante non manchino le lusinghe di altre compagini, ha ribadito la volontà di dare priorità assoluta ai bianconeri. Le dure parole di Arrivabene (“giocatori attaccati più ai procuratori che alle squadre”) non hanno acceso gli animi nell’ambiente torinese. La Juventus, riporta ‘Tuttosport’, avrebbe comunque tenuto a precisare alla controparte argentina che il riferimento del dirigente era per de Ligt e Raiola.

Calciomercato Juventus, appuntamento a gennaio con Antun per il rinnovo di Dybala

Dybala e l’agente Antun, dal canto loro, hanno trascorso tranquillamente in Sudamerica le loro vacanze invernali.

L’appuntamento alla prossima puntata della lunga telenovela italo-argentina potrebbe essere rimandato a merà gennaio. Forse già il 12 gennaio, quando Antun è atteso in Italia per la Supercoppa contro l’Inter.