Juventus-Donnarumma, ci risiamo: l’indizio che riapre tutto

Non manca mai di far discutere Gianluigi Donnarumma: si torna a parlare del suo nome in orbita Juventus, l’indizio decisivo

Sei mesi fa parlare di Donnarumma alla Juventus era la normalità. Del resto con il contratto con il Milan in scadenza, un rinnovo difficile e l’interesse dei bianconeri mai nascosto, tutto lasciava pensare che Torino fosse una destinazione probabile.

Alla fine la storia ha scritto un altro finale con il portiere di Castellammare di Stabia che è andato al Paris Saint-Germain. A Parigi l’estremo difensore italiano sta vivendo un ambientamento tutt’altro che semplice. I primi sei mesi sono andati via nel segno della rivalità con Keylor Navas: Pochettino ha alternato in maniera quasi scientifica i due portieri con lo stesso Donnarumma che non ha nascosto il disappunto per un continuo ballottaggio che per un estremo difensore è tutt’altro che solito. Una situazione che potrebbe essere risolta a fine stagione con la cessione di Keylor Navas, anche se non è da escludere un clamoroso addio di Donnarumma.

Calciomercato Juventus, riecco Donnarumma: le quote

Proprio questa ipotesi fa tornare in scena la Juventus. O meglio sono i bookmakers che tirano nuovamente in ballo la società bianconera come possibile destinazione di Donnarumma entro la prossima estate.

Entrando nei dettagli, è tornato ad essere quotato il trasferimento di Donnarumma alla Juventus. La quota per l’approdo in bianconero dell’estremo difensore entro il 30 settembre 2022 è di 6. Un possibile indizio per il riaprirsi di una telenovela che lo scorso anno ha tenuto a lungo banco. Sembrava chiusa con il passaggio del calciatore al Psg ed invece ora è pronta a ripartire. O almeno, c’è chi ci scommette…