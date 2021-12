Italia, fiducia per i playoff: la speranza di Mancini

Premiato ai Globe Soccer Awards Roberto Mancini è tornato a parlare dei playoff Mondiali: la certezza del ct

Roberto Mancini è stato premiato ai Globe Soccer Awards come miglior allenatore del 2021. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky sport’, il commissario tecnico dell’Italia si è soffermato sull’anno che si sta per chiudere e si è proiettato anche sull’importante appuntamento di marzo.

“Nel 2021 abbiamo vissuto tanti momenti belli: speriamo che possano tornare presto. Il ricordo più bello di quest’anno è stata senza dubbio la parata di Donnarumma all’ultimo rigore dell’Inghilterra”.

Sugli spareggi Mondiali, Mancini si è mostrato fiducioso: “Sarà importante arrivare con tutti i calciatori a disposizione e in buona condizione. Se sarà così, avremo grandi possibilità di vincere i playoff”.

Il ct ha anche parlato della possibilità di far entrare in Nazionale nuovi giovani: “Li seguiamo tanto: saranno i giocatori del futuro e si spera anche del presente. Possono crescere in poco tempo, ma bisogna capire quali sono le prospettive che possono avere. In Italia ci sono molti giovani bravi”.