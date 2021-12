CMIT TV | Speciale calciomercato: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: stasera alle 19 speciale calciomercato, in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per raccontarvi e approfondire le ultime novità di calciomercato, dall’Inter alla Juventus passando per il Milan.

Il futuro di Marcelo Brozovic e il rinnovo di contratto con il club nerazzurro resta argomento caldo di queste ore, ma anche i possibili colpi a centrocampo e in attacco in casa Roma. Conducono Fabio Tarantino e Riccardo Meloni, affiancati da Paolo Siotto per la cessione della Salernitana. Come ospiti ci saranno Antonio Corbo e Christian Travaini.