Mbappe ‘blinda’ Donnarumma: l’annuncio che toglie ogni dubbio

L’attaccante del PSG, Kylian Mbappe, è stato intercettato ai Globe Soccer Awards: la sentenza del francese su Donnarumma

Serata da ricordare per Kylian Mbappe, ma molto probabilmente sarà solo l’inizio di una carriera a dir poco stellare. L’attaccante del PSG ha ricevuto il premio di giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards 2021, tenutisi a Dubai. Un riconoscimento importante, nonché l’ennesima conferma del valore immenso di questo giocatore.

Nel corso dell’evento l’ex Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky’, spendendo parole al miele per i suoi compagni Donnarumma – premiato come miglior estremo difensore del 2021 – e Verratti: “Sono incredibili, importanti per noi. Verratti è da tanti anni a Parigi: si tratta di un giocatore chiave e del miglior centrocampista al mondo. Donnarumma è il portiere del futuro, è un piacere averlo con noi“.

Mbappe su Donnarumma: “È importante, siamo felici di averlo con noi”

Frasi che non lasciano a chissà quali interpretazioni e testimoniano la fiducia del gruppo parigino in questi due giocatori. Per quanto riguarda Donnarumma, come ammesso dallo stesso giocatore, una certa tensione per il dualismo con Navas resta, ma la sua permanenza sotto la Tour Eiffel appare sempre meno in discussione.

Mbappe, inoltre, ha rivelato i suoi obiettivi futuri, soffermandosi anche sullo scontro col Real Madrid in Champions. I ‘Blancos’, a meno di sorprese, saranno la sua prossima destinazione in estate: “Immagino la vittoria del PSG, sarà una grande partita. Sogno per il 2022? Voglio vincere il Mondiale e la Champions. Io voglio scrivere la storia del calcio, per essere un giocatore speciale devi avere fame ogni giorno, perché ci sono tanti giocatori incredibili in giro. Io sono uno di loro, ma voglio continuare a crescere e migliorarmi“.