Calciomercato, ESCLUSIVO | Mijailovic può approdare in Serie A

Almeno due club del massimo campionato italiano puntano drittp su Ognjen Mijailovic, talento serbo del Macva

Possibile approdo in Serie A, a gennaio oppure a giugno a zero, per Ognjen Mijailovic. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, almeno due club del massimo campionato italiano puntano con decisione sul talento serbo del Macva.

Mijailovic è un centrocamista centrale con una struttura fisica (è alto 1 metro e 90) imponente, ed è solo un 2003, a cui abbina un’ottima tecnica che fanno di lui un buonissimo regista con grandi capacità di inserimento in zona gol. Molti addetti ai lavori lo paragonano nientemeno che a Yaya Toure, l’ivoriano ritiratosi un annetto fa dopo una super carriera tra Barcellona e, soprattutto Manchester City.

Il quasi 19enne serbo rappresenta inoltre una interessante ‘occasione’ di mercato, è in scadenza a giugno e quindi può essere ingaggiato a costo zero per la prossima stagione. Chi lo vuole prendere subito, invece, dovrebbe tirar fuori non più di 300-400 mila euro. I club italiani, almeno due ripetiamo fanno sul serio anche se devono scontrarsi con una folta concorrenza che comprende anche la Stella Rossa dove ha militato qualche anno fa.