Globe Soccer Awards 2021, da Mancini a Bonucci: quanti premi tinti di azzurro

Globe Soccer Awards 2021, quanti premiati nel segno dell’Italia: dalla nazionale al ct Mancini passando per Bonucci e Donnarumma

A Dubai si parla italiano. I Globe Soccer Awards 2021 sono infatti tinti di azzurro. I prestigiosi premi, consegnati a Dubai, hanno infatti visto tante vittorie italiane, a cominciare dall’Italia, premiata come miglior nazionale del 2021. Di quella stessa nazionale sono stati poi premiati anche Roberto Mancini, come miglior allenatore dell’anno, Leonardo Bonucci, come miglior difensore e Gianluigi Donnarumma come miglior portiere.

Tra gli altri premi, il francese Kylian Mbappe è stato premiato come miglior giocatore del 2021, mentre come miglior club è stato premiato il Chelsea, campione d’Europa. Premio di marcatore dell’anno a Robert Lewandowski (premiato anche come giocatore dell’anno per i fan di Tik Tok), mentre Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior marcatore all-time. Federico Pastorello (a proposito di Italia), ha spodestato invece Jorge Mendes vincendo il premio come miglior agente. Ad essere premiato come miglior direttore sportivo è stato invece Txiki Begiristain, ds del Manchester City.

Globe Soccer Awards, premio alla carriera per Ronaldinho

Per la prima volta, ai Globe Soccer Awards 2021 è stato assegnato anche un premio alla carriera. A riceverlo è stato Ronaldinho. Ma un premio lo ha ricevuto anche la Serie A. Si tratta del premio all’innovazione. Il motivo? La realizzazione del Centro Var di Lissone, definito futuristico e dove vengono gestiti oltre 7 milioni di subscribers.

Gli ultimi premi assegnati riguardano invece Alexia Putellas del Barcellona femminile premiata come miglior giocatrice 2021. La stessa società catalana è stata nominata miglior club femminile dell’anno. Zed FC è stata premiata miglior academy giovanile in Africa, mentre Aldossary Mossad (noto come Msdossary7) è il giocatore E-Sports dell’anno.