Calciomercato, dice addio al PSG: ora è UFFICIALE

Calciomercato, un calciatore ormai ex del PSG saluta definitivamente il club parigino: è arrivata l’ufficialità del trasferimento

Il calciomercato di gennaio deve ancora cominciare e già arrivano le prime ufficialità dei trasferimenti. Vedi Manolas ad esempio, che ha salutato il Napoli ed è tornato in patria per raggiungere i nuovi compagni dell’Olympiacos. Oltre al greco, si muove qualcosa anche in casa PSG, grande protagonista nella scorsa estate.

Come raccontato ieri dalla nostra redazione, era fatta per la cessione di Rafinha in Spagna alla Real Sociedad. Il centrocampista brasiliano, accostato anche alla Serie A in passato, non rientrava più nei piani dei parigini e l’addio appariva ormai inevitabile. L’ex Inter ha svolto oggi le visite mediche per ultimare l’operazione e ora c’è anche l’ufficialità a suggellare il tutto. Il classe ’93 arriva in prestito secco.

Calciomercato, UFFICIALE: Rafinha dal PSG alla Real Sociedad | Il comunicato

Di seguito il comunicato emesso dal club spagnolo: “Real Sociedad e Paris-Saint Germain hanno raggiunto un accordo per il prestito di Rafael Alacantara ‘Rafinha’ fino al termine della stagione 21/22. Il club ha anche raggiunto un accordo con il calciatore ispanico brasiliano. Il giocatore si è sottoposto questa mattina alla visita medica al Policlinico Gipuzkoa e, già nel pomeriggio, ha firmato il contratto presso gli uffici della Reale Arena. Domani, martedì, alle ore 10:00, nella sala stampa della Reale Arena, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Rafinha“.