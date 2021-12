Juventus e Milan sono a caccia di un attaccante di livello per la finestra invernale del mercato. Si complica una pista per il reparto offensivo delle due big italiane

Niente sconti per Juventus e Milan. Le due big italiane sono a caccia di un attaccante in grado di rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri e Pioli, ma non arrivano buone notizie da Manchester.

Bianconeri e rossoneri da qualche settimana guardano infatti con attenzione in casa United, dove Anthony Martial potrebbe fare le valigie per trovare spazio e giocare con maggiore continuità. L’ex Monaco è chiuso all’Old Trafford vista l’agguerrita concorrenza nel reparto e avrebbe manifestato la ferma volontà di cambiare maglia alla riapertura del mercato. Tante le squadre sulle tracce di Martial: oltre a Juve e Milan, figurano pure diversi club di Premier League oltre al recente interesse del Siviglia dell’ex Ds della Roma Monchi come riporta in Spagna il quotidiano ‘Marca’.

Calciomercato, Rangnick allontana Martial da Juventus e Milan

Anche gli spagnoli cercano una punta di livello, ma l’oneroso ingaggio del giocare transalpino sarebbe uno scoglio per la buona riuscita della trattativa. Intanto, sul futuro di Martial si è soffermato Ralf Rangnick che detta le condizioni per la partenza dal Manchester United della punta classe ’95: “La posizione di Martial è comprensibile, capisco le sue intenzioni e necessità. Devo però tenere conto anche della situazione del club. Siamo in tempi di pandemia, abbiamo tre competizioni da giocare con grandi ambiziosi e vogliamo raggiungere il massimo risultato possibile – ha spiegato il manager dei ‘Red Devils’ in conferenza stampa a poche ore dalla sfida di campionato contro il Newcastle – Le offerte che arriveranno dovranno interessare non solo il giocatore ma anche la società. Finora, per quanto ne so, non c’è stata nessuna offerta da altre squadrel: se le cose non cambieranno, Martial resterà qui“.

Chiare le parole di Rangnick: non ci saranno corsie preferenziali per l’addio di Martial, con il tecnico tedesco che non esclude anche una possibile e sorprendente – a questo punto – permanenza a Manchester del francese se non dovesse arrivare una proposta economica in grado di accontentare le richieste del sodalizio inglese. Maggiori sviluppi si attendono nei prossimi giorni con Juventus e Milan vigili sulla situazione e che studiano le prossime mosse per puntellare adeguatamente l’attacco.