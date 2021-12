Napoli, UFFICIALE non c’è pace per Spalletti: nuovo positivo al Covid

Non c’è pace per Luciano Spalletti neanche nel periodo natalizio. Nuovo caso di positività riguardante un calciatore importante del Napoli

Il Napoli ha chiuso il 2021 non proprio nel migliore dei modi, con un ko inaspettato in casa contro lo Spezia per 0-1, che ha portato gli azzurri a collezionare la terza sconfitta di fila in casa. Uno score sensibilmente peggiorato nell’ultimo mese di campionato, e che ha allontanato Zielinski e soci dal primato in classifica ora saldamente occupato dall’Inter di Inzaghi.

Sul periodo nero della truppa di Spalletti hanno inevitabilmente inciso anche le molteplici assenze tra infortuni, più o meno gravi, e Covid.

Napoli, ancora problemi per Spalletti: Fabian Ruiz positivo al Covid

A proposito di assenze, non c’è pace per Spalletti neanche nel corso della sosta natalizia, perchè il Napoli poco fa ha diramato una breve nota sui propri profili ufficiali rendendo nota anche la positività al Covid di Fabian Ruiz, già reduce peraltro anche da infortunio.

Nella nota pubblicata dai partenopei si legge: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”

Situazione quindi che si complica ulteriormente per Spalletti che sperava di recuperare quanto prima in campo lo spagnolo che a questo punto andrà monitorato anche sul versante Covid in ottica Juventus-Napoli, gara del 6 gennaio che attende gli azzurri al rientro dalla sosta.