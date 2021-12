La Juventus vuole rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per il calciomercato di gennaio: le mosse dei bianconeri tra obiettivi in entrata e possibili uscite

La Juventus è tornata a correre in campionato e accorciato il gap dalle rivali per la corsa Champions dopo gli ultimi risultati positivi della squadra allenata da Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ rivede la luce rosicchiando punti preziosi a Napoli, Atalanta e Milan, mentre l’Inter in vetta alla classifica resta lontanissima e al momento fuori portata per i sogni scudetto. Il bilancio – Champions League esclusa dove i bianconeri hanno strappato il pass come primi nel girone davanti ai campioni d’Europa del Chelsea – resta comunque deludente in Serie A, con Dybala e compagni attesi da un gennaio di fuoco con tanti scontri diretti che daranno una svolta da un verso o nell’altro sulla stagione della Juve.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Torres, la Juventus ci ha riprovato. Così l’ha spuntata il Barcellona

Calciomercato Juventus, un bomber per Allegri: irrompe (ancora una volta) Icardi

Qualche aiuto può arrivare dal mercato per Massimiamo Allegri, anche se sarà un gennaio improntato sull’austerity come più volte ribadito dalla dirigenza della Continassa e in primis dal nuovo Ad Arrivabene. Il tecnico livornese spinge in particolare per due pedine: un centravanti considerando le difficoltà realizzative palesate in questa prima parte di stagione e un centrocampista in grado di alzare la competitività del reparto. In quest’ultimo caso resta sempre sullo sfondo l’interesse per Witsel, uomo d’esperienza sotto la lente d’ingrandimento di Allegri già la scorsa estate, oltre a Zakaria del Borussia Monchengladbach: entrambi in scadenza a giugno, con il nazionale elvetico nel mirino anche della Roma. Da scartare un arrivo anticipato di Rovella che chiuderà la stagione al Genoa, occhio pure alle classiche opportunità da cogliere in corso d’opera e una di queste può essere rappresentata da Wijnaldum, riserva di lusso al PSG un po’ come Mauro Icardi.

L’ex capitano dell’Inter ciclicamente torna d’attualità alla Continassa e potrebbe risolvere le magagne offensive della Juventus per la seconda parte di stagione. Come raccolto da Calciomercato.it, al momento non c’è stato comunque nessun affondo concreto di Cherubini e Nedved, anche se il centravanti argentino rimane un nome caldo per l’attacco con il Paris Saint-Germain disposto ad aprire al prestito con diritto di riscatto. Un eventuale assalto al sogno Vlahovic sembra invece destinato ad essere rimandato alla prossima estate, mentre il Sassuolo non apre alla cessione parziale di Scamacca che piace anche al rivale Marotta per l’Inter. Da monitorare inoltre i profili di Aubameyang e Martial, ai ferri corti rispettivamente con Arsenal e Manchester United e che possono lasciare la Premier League all’inizio del nuovo anno.

Juventus, Ramsey sul mercato: il punto in uscita alla Continassa

In uscita non è un mistero la rottura con Aaron Ramsey, sparito dai radar dello scacchiere di Allegri e che finora ha collezionato appena 5 presenze e 112 minuti in stagione con la maglia bianconera. La dirigenza della Continassa cerca una soluzione, anche temporanea, per piazzare l’ex capitano dell’Arsenal che ambisce al ritorno in Premier. In mediana da valutare anche una possibile partenza di Arthur, con il suo nuovo agente Pastorello che non ha chiuso ad un eventuale cambio di casacca a gennaio. Il brasiliano ha incassato la fiducia di Allegri nelle ultime due gare con Bologna e Cagliari, con la sua situazione che rimane incerta: quasi impossibile un addio a titolo definitivo, mentre la Juve può lasciarlo partire in prestito per liberare una casella in mediana.

LEGGI ANCHE >>> Juventus al lavoro per Allegri: nel 2022 arriva il rinnovo

Anche Rabiot non è un intoccabile e potrebbe salutare Torino se arrivasse sotto la Mole un’offerta in grado di soddisfare il sodalizio presieduto da Andrea Agnelli, così come Kulusevski che viene valutato almeno 35 milioni di euro dai vertici bianconeri. Difficile, almeno nella finestra di gennaio, prevedere una partenza di McKennie che a suon di prestazioni ha scalato le gerarchie meritandosi un posto al sole nell’undici di Allegri.

Calciomercato Juventus, rinnovi sul tavolo: rimandata la firma di Dybala

Capitolo rinnovi: continua la telenovela legata al prolungamento di Paulo Dybala, con la firma che è slittata ulteriormente dopo il ritorno in Argentina del suo agente. L’accordo non sembra in discussione, con la fumata bianco (nera) che dovrebbe arrivare all’inizio del 2022. La Juventus ha intenzione di ripartire dal suo numero dieci e futuro capitano, oltre a blindare un altro uomo fondamentale per Allegri come Cuadrado. Discorsi aperti, infine, con Bernardeschi: la trattativa con Pastorello (che oltre ad Arthur ha rivelato anche la procura del nazionale azzurro) entrerà nel vivo nelle prossime settimane, con l’ex Fiorentina rivitalizzato dal ritorno di Allegri sulla panchina dell’Allianz Stadium.