Calciomercato Juventus, molla Allegri e va da Ancelotti | Colpo a sorpresa

Non solo acquisti per la Juventus sul calciomercato. I bianconeri potrebbero perdere il calciatore, nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti

Le vie del calciomercato sono infinite. E la Juventus ne sa qualcosa, visto quanto successo negli ultimi mesi in sede di trattative. I bianconeri sono pronti, pur senza grossi margini di spesa, a fare la voce grossa a gennaio, ma uno sguardo va dato anche a ciò che potrebbe succedere a giugno.

Se per gli acquisti, le necessità, ora e in futuro, sono costituite dall’arrivo di un nuovo attaccante e di un centrocampista di qualità, in difesa potrebbe arrivare qualche cessione, alle giuste condizioni. E se guardiamo ai terzini, una vera e propria rivoluzione potrebbe riguardare la Juventus nei prossimi mesi. Un nome che potrebbe essere improvvisamente in uscita è quello di Alex Sandro. L’esperienza del brasiliano con i bianconeri ha vissuto diversi alti e bassi. Dopo un inizio importantissimo sulla fascia sinistra, che ha scomodato anche paragoni illustri, la luce del calciatore si è un po’ offuscata. Questione di infortuni, qualche prestazione al di sotto delle aspettative e una fase offensiva non più così decisiva. Una nuova svolta nella sua carriera, però, potrebbe cambiare le cose.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in uscita: c’è Ancelotti

Il brasiliano potrebbe, quindi, lasciare l’Italia e accasarsi a sorpresa in uno dei club più prestigiosi dell’intero mondo del calcio. Stiamo parlando del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos cercano un nuovo terzino sinistro, dato che Marcelo vedrà il suo contratto scadere il prossimo giugno. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, quella relativa Alex Sandro è una delle soluzioni principali sul tavolo.

Piace ad Ancelotti e la Juventus non farà ostruzionismo per tenerlo, dato che non rappresentare un tassello inamovibile per presente e futuro del club. La valutazione del ragazzo è ferma ai 15 milioni di euro, una cifra neanche troppo alta, per un colpo decisamente interessante, nonostante l’età di Alex Sandro non sia più verdissima. Da valutare come si muoverà la Juventus per sostituire il calciatore, ma a giugno le strade dei bianconeri e del brasiliano potrebbero dividersi.