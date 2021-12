Victor Osimhen, centravanti del Napoli, è stato convocato dalla Nigeria in vista della Coppa d’Africa che si giocherà a gennaio: le ultimissime sugli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti perderà Victor Osimhen durante il mese di gennaio. Dopo le notizie che sono rimbalzate negli ultimi giorni, ora è arrivata l’ufficialità: il centravanti della squadra azzurra è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa, massima competizione continentale per nazioni.

Il bomber arrivato al Napoli nell’estate di calciomercato del 2020 dal Lille stava trovando grande continuità e gol con la maglia azzurra fino al pesantissimo infortunio occorsogli nella sfida in casa dell’Inter di Simone Inzaghi persa dalla compagine di Luciano Spalletti per 3-2. Uno scontro aereo durissimo con Milan Skriniar, difensore centrale della Beneamata, cha procurato ad Osimhen svariate fratture nella zona intorno all’occhio sinistro.

Napoli, Osimhen convocato in Coppa d’Africa

Dopo l’infortunio pesantissimo e l’operazione, decisamente laboriosa, i tempi di recupero stimati per Victor Osimhen si aggiravano all’incirca attorno ai 90 giorni di stop. Un’assenza potenzialmente lunghissima che si è sensibilmente ridotta con la creazione di una maschera ad hoc che ha consentito al giocatore di tornare quasi subito ad allenarsi in campo ed ora l’annuncio della convocazione per la Coppa d’Africa. Insieme ad Osimhen, dalla Serie A, si aggiungerà al ritiro della Nigeria anche il laterale Ola Aina, in forza al Torino di Ivan Juric e attualmente in fase di rilancio con la maglia granata.