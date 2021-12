Coronavirus, bollettino 25 dicembre: nuovo record di nuovi casi e tamponi

Coronavirus, bollettino 25 dicembre: i nuovi casi fanno segnare il picco assoluto giornaliero, così come i tamponi effettuati

Il bollettino del 25 dicembre dell’emergenza coronavirus nel nostro paese fa segnare il nuovo record giornaliero di contagi: i casi delle ultime 24 ore sono ben 54.762, a fronte di 969.752 tamponi totali. Il numero più elevato in Lombardia, che fa registrare ben 17.332 nuovi casi. 5.402 nuovi casi in Veneto, 4.837 in Campania. 144 i morti, con il totale che sale a 136.530 dall’inizio della pandemia in Italia.

Si registra un aumento anche nei ricoveri ospedalieri e nelle terapie intensive. I ricoverati salgono a 8.892 (+80 rispetto a ieri), le terapie intensive sono 1.071 (+33), con 106 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sfondano la quota del mezzo milione (500.466, +39.792). I guariti di oggi sono invece 14.851 (totale salito a 4.985.435).