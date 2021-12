Acerbi, l’annuncio sul futuro: messaggio chiaro

Francesco Acerbi parla anche del suo futuro dopo le polemiche con i tifosi della Lazio: il messaggio del difensore

Francesco Acerbi in un’intervista a ‘Sky’ ha parlato anche del suo futuro. Il difensore della Lazio è al centro delle polemiche con i tifosi biancocelesti che ne hanno chiesto l’addio al club.

Accostato a Inter, Juventus e Milan, l’ex Sassuolo afferma: “Posso dire che il mio 2022 sarà ancora alla Lazio. In passato ho avuto la possibilità di trasferirmi in Premier League e mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo. Ci giocherei volentieri”.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE | Addio alla Lazio: ha firmato per il nuovo club

Poi spazio alla Nazionale: “La soddisfazione per la vittoria degli Europei ci accompagnerà per tutta la vita ma dobbiamo andare ai Mondiali: non qualificarci sarebbe una batosta. Sorteggio? Abbiamo pensato che non sarà semplicissimo, ma più avanti sarà tempo di focalizzarci sul nostro obiettivo. Prima c’è il campionato”.