Calciomercato Juventus, de Ligt ha detto sì | Scambio due per uno

Matthijs de Ligt è approdato alla Juventus nell’estate 2019 a fronte di un esborso di circa 75 milioni di euro. Il suo contratto coi bianconeri scade nel 2024

I prossimi sei mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus. Le ultime dichiarazioni del suo agente, Mino Raiola, non lasciano spazio a interpretazioni: “E’ pronto per un nuovo step, lo sa anche lui“.

Del resto il prossimo calciomercato estivo rappresenterà l’ultima chance per i bianconeri di raggranellare una cifra importante dalla vendita del centrale olandese. A meno di un rinnovo dell’attuale contratto, 10 milioni lordi bonus esclusi fino a giugno 2024, che oggi non è certo nei piani della società targata Exor. Né in quelli dello stesso Raiola, già al lavoro per trovare una nuova e più ricca sistemazione al suo assistito, uno dei migliori centrali al mondo. Chelsea, Paris Saint-Germain e Barcellona le favorite all’acquisizione dell’ex capitano dell’Ajax, coi blaugrana forse più avanti delle altre due grazie agli eccellenti rapporti che intercorrono tra il procuratore del classe ’99 e il presidente Laporta.

Calciomercato Juventus, assalto Barcellona a de Ligt: non solo Depay sul tavolo

Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barça si sta già muovendo per piazzare il colpo de Ligt. Il tutto una volta conclusasi questa stagione, a meno di cambi di programma non da escludere del tutto. D’altronde a Xavi farebbe comodo un centrale subito… Per ‘Todofichajes.com’ i contatti con Raiola (pure per Haaland, ndr) con il sì desono stati avviati in maniera concreta, si fa sul serio insomma per il numero 4 bianconero, che già avrebbe detto sì ai catalani. Che vorrebbero mettere sul piatto un maxi scambio, nello specifico due giocatori in cambio appunto del centrale bianconero. I nomi sono quelli di Lenglet, difensore francese di 26 anni e Memphis Depay, attaccante olandese di 27 anni nel mirino della dirigenza juventina prima che traslocasse a zero in Catalogna.

Va detto che tale proposta difficilmente verrebbe presa in considerazione dal club presieduto da Andrea Agnelli. De Ligt potrà sì essere ‘sacrificato’, naturalmente per esigenze di cassa e bilancio, ma dietro un’offerta cash molto importante.