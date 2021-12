Calciomercato Juventus, Allegri delude: indizio sul clamoroso erede

Allegri è tornato alla Juventus due anni dopo il suo esonero, firmando coi bianconeri un contratto quadriennale da 7 milioni netti l’anno più bonus

Il ritorno fin qui di Allegri sulla panchina della Juventus è stato tutt’altro che esaltante. Bene sì in Champions, con la qualificazione agli ottavi da capolista del girone raggiunta in scioltezza, ma male anzi malissimo in campionato.

Bonucci e compagni sono già da tempo fuori dalla corsa scudetto e solo nelle ultime partite sono riusciti a ridurre a quattro punti il distacco dal quarto posto, l’ultimo che dà l’accesso diretto alla prossima Champions. Troppo poco per la Juve e per un allenatore tornato in pompa magna due anni dopo l’esonero firmando un contratto di quattro anni da 7 mlioni di euro netti a stagione più bonus. Un contratto che lo rende praticamente intoccabile, in virtà pure del forte legame col presidente Andrea Agnelli.

Nonostante ciò, però, qualche nome è cominciato a circolare. Meglio dire uno e pure di grande importanza, ovvero quello di Zinedine Zidane. Obiettivo del Manchester United per il post Solskjaer, dietro ‘consiglio’ di Cristiano Ronaldo, il tecnico francese non se l’è sentita di entrare in corsa e in una situazione alquanto complicata.

Calciomercato Juventus, Allegri al di sotto delle attese: rispunta Zidane

Nei piani di Zidane c’è probabilmente la panchina della Francia, ma fino al dopo Qatar 2022 Deschamps non si muoverà. Per cui la pista bianconera non è così campata per aria, del resto è da sempre un ‘pallino’ del sopracitato Agnelli… Un po’ a Zidane-Juve credono pure i bookmakers: su Sisal il suo approdo, anzi ritorno a Torino è quotato a 16.00. Per gli analisti è comunque molto più plausibile l’ipotesi Liverpool. Come erede di Klopp, Zidane è quotato a 4.00. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.