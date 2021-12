Attacco a Spalletti: “Suicidio sportivo. E’ risaputo che va in tilt”

Luciano Spalletti e il Napoli nel mirino dopo l’ennesimo passo falso inaspettato contro lo Spezia

Il Napoli non tiene il passo dell‘Inter. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver battuto a San Siro il Milan, cade clamorosamente in casa contro lo Spezia.

Gli azzurri perdono terreno anche dai rossoneri, che invece, non hanno sbagliato contro l’Empoli. I toscani – come i liguri – avevano conquistato i tre punti contro Spalletti. Il tecnico degli azzurri inevitabilmente è finito nel mirino della critica.

Il collega, Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, si è così espresso in merito al crollo del Napoli: “Lo spartiacque è stata la partita contro l’Inter del 21 novembre – afferma il giornalista di Radio 24 – Fare otto punti nelle ultime otto partite ha completamente ribaltato il giudizio sul girone d’andata del Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di ritrovarsi durante la pausa natalizia, perché il mese di gennaio sarà cruciale per il prosieguo della stagione. Gli infortuni dell’ultimo mese hanno sicuramente inciso, ma, nonostante questi problemi, i partenopei avrebbero potuto e dovuto conquistare quei 4-5 punti in più che avrebbero permesso di tenere lontana la Juventus, tornata in corsa per il piazzamento Champions. Le partite perse con Empoli e Spezia sono stati suicidi sportivi, mi hanno sinistramente ricordato il pareggio casalingo contro il Verona dello scorso campionato”.

Napoli, Spalletti nel mirino: “La gestione Mertens non mi ha convinto”

Anche Furio Focolari, ha criticato negativamente l’operato del Napoli. Spalletti è tra i responsabili del momento no degli azzurri: “Avevo previsto questa flessione degli azzurri – ammette il giornalista . Spalletti è un ottimo allenatore, ma caratterialmente ha delle lacune enormi e questo viene avvertito dalle squadre che allena. È risaputo che vada in tilt quando ci sono delle difficoltà. Ha sicuramente tante colpe ,ma sarebbe riduttivo ridurre solo all’allenatore il rendimento dell’ultimo periodo.

Problema infortuni – “Sicuramente hanno inciso tanto, ma tra Empoli e Spezia c’era comunque la possibilità di ottenere due vittorie. Non mi ha convinto neanche la gestione di Mertens, non vorrei che ci siano problemi nel rapporto tra Spalletti e il calciatore belga”.