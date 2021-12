Covid, nuovo decreto del Governo: cosa cambia per gli stadi

Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo decreto per arginare la diffusione del Covid: quali sono le norme che interessano gli stadi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di misure contro la diffusione del Covid. Con l’aumento dei contagi, il Governo ha varato una nuova stretta che partirà già durante le vacanze di Natale con, ad esempio, la chiusura di discoteche e sale da ballo a partire dal 30 dicembre e fino al 31 gennaio 2022.

Ridotta a sei mesi la validità del Green Pass rafforzato, a partire dal 1° febbraio. Alcune misure riguarderanno anche il mondo dello sport e il calcio in particolare. E’ stata confermata per gli stadi la capienza al 75%, ma oltre che con il green pass rafforzato per entrare negli impianti sportivi sarà necessaria una mascherina FFP2. Per quanto riguarda, invece, il consumo di cibi e bevande, il divieto riguarda soltanto gli eventi al chiuso e quindi non gli stadi.