Coronavirus, bollettino 23 dicembre: 44.595 nuovi casi e 168 decessi

Coronavirus, bollettino 23 dicembre: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44.595 nuovi positivi, per un totale di 5.517.054 di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. L’Italia registra così il giorno con il più alto numero di contagi dall’inizio della pandemia. Mai, dal 20 febbraio 2020, erano emerse così tante positività accertate. Il precedente picco risale al 13 novembre 2020 quando i casi furono 40.902 con 550 decessi, a differenza dei 168 odierni.

LEGGI ANCHE >>> Caos Covid in Premier: Ufficiale il rinvio di due match

Oggi invece i tamponi sono stati 901.450, mai così tanti, di cui 639.705 antigenici rapidi. Mentre il tasso di positività è 4,9%. Ieri era del 4,7%. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.950.780 e 17.117 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 17.595). Gli attuali positivi, ossia i soggetti che hanno il virus, risultano essere in tutto 430.029, pari a +27.300rispetto a ieri (+18.585 il giorno prima). Aumentano i ricoveri in area medica e in terapie intensive i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +178 (ieri +162), per un totale di 8.722 ricoverati.