UFFICIALE | Addio alla Lazio: ha firmato per il nuovo club

La Lazio deve dire addio al calciatore: annunciato il suo acquisto da parte del nuovo club, il comunicato ufficiale

Per la Lazio arriva la parola fine su un obiettivo di calciomercato. Niente Serie A, ma trasferimento in Russia per Erik Botheim, attaccante norvegese ormai ex Blodo/Glimt, squadra con la quale ha dato filo da torcere alla Roma in Conference League.

Il suo futuro è al Krasnodar, squadra russa che lo ha acquistato, ufficializzando oggi il suo arrivo. Il 21enne, protagonista di tre reti nelle due sfide contro la squadra di Mourinho, non approderà in Italia quindi. Corteggiato dalla Lazio, ha scelto il Krasnodar, formazione della quale vestirà la maglia numero 20.

In scadenza a dicembre 2022, il costo del suo trasferimento si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Ora per i biancocelesti c’è la necessità di puntare su altri obiettivi per garantire a Sarri un vice-Immobile, uno dei ruolo da coprire nel mercato di gennaio.