Calciomercato, Kondogbia torna subito in Serie A | Destinazione a sorpresa

Geoffrey Kondogbia potrebbe presto vedere il suo futuro in Italia. Destinazione a sorpresa per il centrocampista francese: le ultime novità

Ci sono calciatori che lasciano il segno e altri che, pur promettendo molto, non riescono proprio a risultare fondamentali e a esprimere tutte le loro qualità.

In questo caso, ci stiamo riferendo a Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese sembrava poter diventare uno dei migliori centrocampisti in circolazione ai tempi del Monaco, ma poi non ha rispettato le attese. Arrivato all’Inter, infatti, con la concorrenza del Milan che all’epoca era stringente, non ha dato quella qualità e quella pulizia auspicata al gioco nerazzurro. E neanche quella fisicità dominante che avrebbe potuto caratterizzarlo. Poi tanta Liga. Anzi, solo la Liga. C’è stato il Valencia, in cui il francese si è riscattato, prima dell’Atletico Madrid. E in questo caso l’ex Monaco non è stato un elemento fondamentale. Ora il mediano potrebbe mettersi nuovamente alla prova in Italia e in una situazione non proprio ideale.

Calciomercato, il Genoa tenta Kondogbia: il piano per l’ex Inter

Uno dei club maggiormente in difficoltà nell’attuale Serie A è il Genoa. I rossoblù non riescono a decollare in classifica e anche il cambio di allenatore non ha dato le risposte sperate, anche per colpa di un calendario spietato. Il cambio di allenatore, insomma, con l’arrivo di Andryi Shevchenko, non è riuscito a dare la scossa, ma ora il calciomercato potrebbe venire in soccorso del club ligure.

Tra i tanti nomi che stanno circolando per i rossoblù è spuntato proprio Kondogbia. Il francese potrebbe rappresentare un’opzione importante per migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore ucraino. Una possibilità, dunque, da seguire con grande attenzione sul calciomercato e che potrebbe decollare già nelle prossime settimane.