Calciomercato, Pjanic in Serie A: annuncio e decisione presa

Miralem Pjanic torna in auge come nome per la Serie A. Accostato ad una squadra in lotta per la salvezza, il bosniaco ha però già detto la sua

Non è stata fin qui esaltante l’avventura al di fuori dei confini italiani di Miralem Pjanic, che due estati fa ha lasciato la Juventus per andare al Barcellona. Percorso inverso ha fatto Arthur, che tra mille difficoltà per ora è ancora in bianconero. A differenza del collega brasiliano, il centrocampista bosniaco ha salutato anche il Barça dopo appena una sola stagione di militanza.

Annata da dimenticare a Barcellona per Pjanic, che ha giocato poco e male, senza mai calarsi del tutto all’interno del panorama e del mondo blaugrana. Questa estate quindi l’ex juventino ha cambiato nuovamente maglia approdando al Besiktas in prestito. Anche la sua avventura turca non sta procedendo a gonfie vele, complice anche qualche problema fisico, e secondo ‘Primocanale’ a mostrare interesse per lui sarebbe stato il Genoa di Shevchenko, in piena lotta retrocessione.

Calciomercato, niente Genoa per Pjanic: ingaggio elevato ed annuncio chiaro

Nulla da fare però a quanto pare. Lo stesso Pjanic infatti avrebbe già ammesso: “Al Besiktas sto bene e sono felice – ha dichiarato l’ex juventino ad alcuni media di Istanbul -. Finora ho giocato poco perché sono stato a lungo infortunato. Ma ora sono rientrato e ho intenzione di restare qui fino al termine della stagione”.

Al netto della questione Pjanic, che resta dunque complicatissima, anche per l’elevato ingaggio che percepisce il centrocampista, in casa Genoa si lavora comunque su Miranchuk dell’Atalanta per la trequarti.

‘Primocanale’ inoltre si sofferma sulle altre trattative che potrebbe intavolare la società ligure nel prossimo mese: prosegue la trattativa per il prestito di Vecino dall’Inter, così come la questione Castillejo, mentre non va sottovalutata la situazione di Orsolini. Inoltre per il tridente di Sheva resterebbe nel mirino anche Younes, ex attaccante esterno del Napoli.