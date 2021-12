Juventus-Cagliari, da Kean a Rabiot: le ultime sul doppio infortunio

Report sulle condizioni fisiche di Kean e Rabiot, usciti rispettivamente all’intervallo e a poco più di un quarto d’ora dalla fine di Juventus-Cagliari

La Juventus di Allegri ha chiuso con una vittoria, 2-0 sul Cagliari e -4 dalla zona Champions, il suo 2021. Lo ha chiuso però anche con altri due infortuni, quelli di Moise Kean e Adrien Rabiot, usciti rispettivamente all’intervallo e a poco più di un quarto d’ora dal triplice fischio.

Va però detto che sia l’attaccante, autore in modo fortuito del gol dell’uno a zero, che il centrocampista non destano preoccupazione. Per il primo si tratta di una lieve distorsione alla caviglia destra, anche per il secondo di un fastidio alla caviglia. Entrambi dovrebbero quindi essere a disposizione per il big match col Napoli del 6 gennaio.