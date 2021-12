Donnarumma-Navas, sale la tensione: ecco cosa è successo

Donnarumma è approdato al Paris Saint-Germain dopo Euro2020 a costo zero. Fin qui si è alternato con Navas, quest’ultimo appoggiato dai big dello spogliatoio

Arrivato a Parigi a costo zero dopo un grande Europeo, ‘Gigio’ Donnarumma non è riuscito però a conquistarsi ancora un posto da titolare fisso nello scacchiere di Pochettino. Tutta ‘colpa’ di Navas, fino al suo arrivo numero uno indiscusso dei parigini e ancora oggi personalità forte di uno spogliatoio tutto o quasi dalla sua parte.

Navas ‘provoca’ Donnarumma: “Questi i guanti dei migliori portieri al mondo”

Il dualismo tra i due è di complicatissima gestione. L’ex Real non ha digerito l’approdo al Psg di Donnarumma e questo non cessa di manifestarlo ogni qual volta che ne ha l’occasione. Come racconta ‘Onze’, l’ultima occasione si è palesata grazie a Bulka, l’ex vice del portoricano adesso al Nizza. Dopo la partita contro i suoi ex compagni, il portiere polacco si è presentato negli spogliatoi dei parigini per scambiarsi i guanti con Navas. Il quale, come racconta la fonte francese, mentre avveniva lo ‘scambio’ ha lanciato una occhiataccia a Donnarumma dicendo queste parole al suo ex ‘secondo’: “Vedi, questi guanti li indossano i migliori portieri al mondo…“. Navas-Donnarumma: la tensione è alta.