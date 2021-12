UFFICIALE Chiellini e Dybala: i convocati di Allegri per Juve-Cagliari

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida al Cagliari. L’elenco completo

Questa sera, alle ore 20.45, la Juventus chiude il suo 2021 all’Allianz Stadium contro il Cagliari di Mazzarri.

Come annunciato da Allegri in conferenza stampa, non saranno della partita Chiellini e Dybala. Out anche i lungodegenti Danilo, Chiesa e Ramsey. Luca Pellegrini ha invece smaltito il problema di Bologna ed è regolarmente tra i convocati.

Ecco la lista completa di Allegri per Juventus-Cagliari:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Cuadrado, de Ligt, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulé.