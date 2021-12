I consigli al Fantacalcio per la diciannovesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla diciannovesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Ultimo turno dell’anno solare, la Serie A scende per l’ultima volta in campo nel 2021 e presenta diverse sfide. Si doveva partire alle 18.30 con Udinese-Salernitana, ma l’ASL non ha fatto partire la squadra campana. Inizio dei giochi quindi alle 20.45 con la Juventus, impegnata in casa col Cagliari, e l’Atalanta in trasferta col Genoa. L’Inter sfiderà invece il Torino in casa mercoledì.

Fantacalcio, i consigli per la 19esima giornata

UDINESE-SALERNITANA

Genoa-Atalanta martedì ore 20.45

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina, Muriel; Zapata

Hot: Pessina vuole lasciare il segno. Portanova sta crescendo

Not: Ekuban non ha il gol nel sangue

Sorpresa: Continuate a schierare Criscito

Juventus-Cagliari martedì ore 20.45

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kean.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Hot: Morata è in striscia, ok anche Bernardeschi

Not: Difficile trovare una nota positiva nel Cagliari

Sorpresa: de Ligt può trovare lo stacco giusto

Sassuolo-Bologna mercoledì ore 16:30

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Hot: Scamacca sta finalmente trovando continuità. Svanberg è super

Not: Medel non ci convince

Sorpresa: Si può continuare a puntare su Frattesi

Venezia-Lazio mercoledì ore 16:30

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Hot: Henry e Pedro sono gli attaccanti giusti

Not: Radu non sembra ancora in condizione

Sorpresa: Aramu fa sempre male alle big

VERONA-FIORENTINA mercoledì ore 18.30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Cetin, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Hot: Simeone e Vlahovic per la festa del gol! Sì a Ilic e Saponara

Not: Evitate Terracciano, non fidatevi degli zero gol fatti contro il Toro dal Verona

Sorpresa: Jack Bonaventura può tirar fuori il coniglio dal cilindro

INTER-TORINO mercoledì ore 18.30

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Hot: Rilanciate Dzeko! Ci piacciono Bastoni e il soliti Perisic! Sì a Brekalo e Lukic

Not: Rodriguez può accomodarsi in panchina

Sorpresa: Skriniar può tornare a metterci la testa

ROMA-SAMPDORIA mercoledì ore 18.30

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Quagliarella, Caputo.

Hot: Abraham, battete il ferro finché è caldo! Sì a Karsdorp, Mkhitaryan e Candreva

Not: Meglio non fidarsi di Augello

Sorpresa: Manca da troppo tempo il gol di Mancini!

EMPOLI-MILAN mercoledì ore 20.45

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.

Hot: Un ex come Cutrone è da schierare. Rilanciamo Theo, Bajrami e Messias

Not: Dopo tante buone prove, Stojanovic si può lasciar fuori

Sorpresa: Attenzione a Rade Krunic, può essere la sua partita

NAPOLI-SPEZIA mercoledì ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Hristov; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Strelec, Manaj.

Hot: Zielinski non si discute. Sì a Malcuit e Mertens

Not: Evitiamo Hristov

Sorpresa: Gyasi può far bene e stupirvi