Calciomercato Napoli, parla Mertens: l’annuncio sul rinnovo

Calciomercato Napoli, Dries Mertens si espone sul suo futuro: l’attaccante azzurro rilascia dichiarazioni importanti sul rinnovo

Il Napoli torna dalla trasferta di San Siro contro il Milan con un sorriso, la vittoria per 1-0 contro i rossoneri rilancia la squadra di Spalletti in un periodo difficile per le tante assenze. Partenopei che ora puntano a chiudere al meglio il 2021 e il girone d’andata nel match del ‘Maradona’ di mercoledì contro lo Spezia.

Il club azzurro, intanto, ha presentato il proprio calendario ufficiale per il 2022. Un appuntamento ormai tradizionale, poco prima di Natale, per tutti i tifosi. A margine dell’evento, Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. L’attaccante belga, che in questo momento critico ha provato a trascinare la squadra con 5 reti in campionato nell’arco di poche settimane, ha parlato anche del suo futuro.

Calciomercato Napoli, Mertens: “Il mio contratto? C’è un’opzione”

Il recordman di marcature con la maglia del Napoli ha il contratto, come noto, in scadenza nel 2022. Ecco gli scenari secondo il giocatore: “C’è un opzione per il rinnovo del contratto, vedremo che cosa succederà – ha spiegato – Come dico sempre, in questi nove anni a Napoli sono stato benissimo. Ho ricevuto tanto e ho dato tantissimo a questa maglia. Spero di poter continuare, se non sarà così ci stringeremo la mano, ringrazierò e andrò via con un sorriso”.

Sul momento della squadra, dopo la vittoria di ieri: “E’ stato un successo importante, ma dobbiamo dimenticarlo subito – ha aggiunto – Prima della sosta ci attende un’altra partita che dobbiamo vincere assolutamente. Spalletti ha fatto il suo, ha un’esperienza incredibile dalla sua parte. Mi piace moltissimo come lavora, fa molte scelte in base a numeri e statistiche e questo è molto importante, ci sta trasmettendo molto”.