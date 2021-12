Slitta la firma sul rinnovo di Paulo Dybala, con l’agente che è tornato in Argentina. Le ultime sul futuro in bianconero del numero dieci argentino

Mancherebbe solo l’ufficialità per il rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala, con il club bianconero che ha deciso di puntare sul numero dieci e ‘futuro’ capitano anche per i prossimi anni.

L’intesa è già stata trovata tra le parti, con la fumata bianca che arriverà presumibilmente ad inizio 2022 visto che l’agente dell’argentino, Jorge Antun, ha dovuto lasciare Torino per far ritorno in patria per questioni personali. L’accordo e la firma sul nuovo contratto fino al 2026 non sarebbero però in discussione, con la ‘Joya’ che a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere il punto di riferimento della formazione bianconera anche per il futuro. Dybala è al momento fermo ai box per il nuovo guaio muscolare rimediato nella trasferta di Venezia e domani sera non sarà disponibile nell’undici di Allegri per l’ultimo match dell’anno all’Allianz Stadium contro il Cagliari.

Calciomercato Juventus, Caronni sul rinnovo di Dybala: “E’ successo qualcosa”

Intanto Matteo Caronni, giornalista di Top Calcio 24, si è soffermato proprio sul rinnovo dell’ex Palermo: le carte in tavola potrebbe cambiare sul destino del fantasista classe ’93. “Una cosa è certa, è successo qualcosa. Antun era arrivato con una intenzione chiara, adesso è andato via e non è successo niente. Forse la posizione della Juventus è cambiata – sottolinea Caronni – Più giorni passano e meno motivi, tecnici ed economici, vedo per rinnovare il contratto all’argentino. Sarebbe meglio risparmiare quei soldi e investirli bene per scoprirsi più forti senza la ‘Joya’”. Questo il pensiero del giornalista: nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, anche se al momento il rinnovo di Dybala con la Juve non appare in discussione.