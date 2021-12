Forte scossa di terremoto a Bergamo, sisma avvertito anche a Milano

Questa mattina una forte scossa di terremoto è stata avvertita nelle vicinanze di Bergamo e anche a Milano, la situazione

Poco fa, intorno alle 11.35, una forte scossa di terremoto si è registrata in Lombardia. L’epicentro a due chilometri di profondità in corrispondenza del comune di Bonate Sotto, in provincia di Bergamo.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato di magnitudo 4.4. La scossa è stata avvertita in diversi comuni della bergamasca e anche a Milano. A Bergamo, dove quest’oggi è in programma la sfida di campionato Atalanta-Roma, hanno tremato in maniera intensa diverse palazzine. Molte persone sono scese in strada, al momento non si riscontrerebbero danni a persone o cose.