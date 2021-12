Napoli, Spalletti dimentica Manolas: il messaggio alla società

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato dell’addio di Manolas al Napoli: messaggio alla società riguardante il calciomercato

Il Napoli si prepara alla grande sfida contro il Milan a San Siro. Gli azzurri tornano a giocare tra le mura della Scala del Calcio, lì dove sono stati sconfitti dall’Inter capolista e schiacciasassi. Da quel risultato la squadra di Luciano Spalletti sembra aver invertito la rotta. A dimostrazione di ciò sono arrivate le ultime due sconfitte (consecutive) contro Atalanta ed Empoli.

Il periodo negativo che sta attraversando il club partenopeo, anche per via delle tante assenze, è sotto gli occhi di tutti. A peggiorare la situazione è arrivato l’addio di Manolas, Il difensore greco, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, era tornato in patria formalmente per motivi personali. In realtà è andato a chiudere definitivamente il ritorno all’Olympiacos. L’ufficialità del colpo è già arrivata, ma il centrale sarà a disposizione solo a partire da gennaio.

Calciomercato Napoli, Spalletti: “Felice per Manolas. Dobbiamo ricomporre la rosa”

Il tecnico di Certaldo ha commentato così in conferenza stampa il saluto dell’ex Roma: “Quella di Manolas è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società. È con quelli che ci sono che possiamo andare a vincere, di Manolas io non parlo. Cerco sempre di vivere la storia dei miei calciatori, averlo visto contento durante la presentazione mi rende felice per lui”.

Poi lancia un messaggio alla società riguardo a possibili interventi sul calciomercato nel reparto: “Abbiamo delle necessità. Fate voi le valutazioni, figuriatevi noi che stiamo dentro. Solo due centrali? Sono ragionamenti che non devo fare qui. A me la rosa piace in tutti i petali. È chiaro che se da qualche parte viene a mancare qualcosa, bisogna andare a ricomporla”.