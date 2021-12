Verso Bologna-Juventus: nebbia protagonista al ‘Dall’Ara’

Bologna-Juventus è l’anticipo delle ore 18 valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A

Mancano poco meno di due ore al match fra Bologna e Juventus valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Bologna-Juventus sarà una gara importante per entrambe le squadre, specie per i bianconeri di Allegri che non possono permettersi di perdere altro terreno dalla zona Champions. Come ufficializza il club rossoblù, con tanto di video su Twitter, al ‘Dall’Ara’ in attesa dei calciatori la grande protagonista è la nebbia.

“Leggera nebbia”, scrive il Bologna, non a caso la partita – almeno per il momento – non è da considerarsi a rischio rinvio.