La Juventus sbanca il ‘Dall’Ara’: 2-0 e Napoli più vicino

Morata e Cuadrado regalano il successo ad Allegri in casa del Bologna di Mihajlovic. Juventus ora a meno cinque dal Napoli, atteso domani al ‘Meazza’ dal Milan

La Juventus torna al successo in campionato imponendosi per due reti a zero in casa del Bologna. Morata e Cuadrado, con la sfortunata e decisiva deviazione di Hickey, regalano tre punti importanti alla squadra di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE e TABELLINO Bologna-Juventus | Il ‘miglior’ Bernardeschi, Barrow pasticcia

Juve quadrata, cinica e un po’ fortunata contro gli uomini di Mihajlovic ai quali è mancata la giocata vincente negli ultimi metri. Morata più Cuadrado, la Juve acciuffa la Roma (oggi vittoriosa per 4-1 in casa dell’Atalanta) al quinto posto accorciando a 5 punti il distacco dal Napoli e quindi dalla zona Champions, in attesa ovviamente della sfida di domani sera del ‘Meazza’ tra gli azzurri e il Milan.

BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

6′ Morata, 69′ Cuadrado

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 43*, Milan 39, Atalanta* 37, Napoli 36, Roma* e Juventus* 31, Fiorentina 30, Lazio* 28, Empoli 26, Bologna* 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* e Cagliari 10, Salernitana 8*.

*Una partita in più