Nuovo appuntamento su CMIT TV con lo Speciale Fantacalcio: tutti i nostri consigli in vista del weekend di Serie A

Torna l’appuntamento del venerdì con il nostro Speciale Fantacalcio: saremo in diretta dalle ore 17, come sempre sul nostro canale Twitch, per tutti i consigli dei nostri esperti e le probabili formazioni del weekend di Serie A. Ad aprire il programma Lazio–Genoa alle ore 18.30, mentre questa sera torna in campo l’Inter capolista.

Conducono Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio.