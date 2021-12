I consigli al Fantacalcio per la diciottesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla diciottesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

La Serie A torna in campo per la diciottesima giornata. Il penultimo turno del girone di andata avrà inizio stasera con Lazio-Genoa e Salernitana-Inter e andrà in archivio domenica con Milan-Napoli, a San Siro.

Un turno ricco di bei match come Atalanta-Roma, sabato alle ore 15, e Bologna-Juventus, alle 18, che potrebbero regalare tanti bonus ai fantallenatori.

Fantacalcio, i consigli per la 18esima giornata

Lazio-Genoa venerdì ore 18.30

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Ghiglione; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

Hot: Luis Alberto torna per incidere. Continuate a mettere Criscito

Not: Ghiglione non ci convince

Sorpresa: Zaccagni sta trovando la giusta continuità

Salernitana-Inter venerdì ore 20.45

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Hot: Kastanos può sentire aria di Derby d’Italia. Ok Lautaro

Not: Bogdan meglio non metterlo

Sorpresa: Brozovic in trasferta può pungere

Atalanta-Roma sabato ore 15

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham

Hot: Zapata e Mkhitaryan sono i migliori delle due squadre

Not: Vina non sta ingranando

Sorpresa: Demiral si esalta nei big match

Bologna-Juventus sabato ore 18

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata

Hot: Arnautovic nelle grandi partite può incidere. Kean a Bologna è pronto a far male

Not: Bentancur non ha il bonus in canna

Sorpresa: Theathe può essere la sorpresa

Cagliari-Udinese sabato ore 20.45

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Hot: Joao Pedro è sempre una certezza. Beto sta impressionando

Not: Arslan ha il cartellino facile

Sorpresa: Marin cerca riscatto

FIORENTINA-SASSUOLO domenica ore 12:30

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Hot: Vlahovic non sbaglia mai! Rilanciamo Saponara e Berardi

Not: Non ci fidiamo molto di Odriozola

Sorpresa: Sottil può far bene anche dalla panchina

SPEZIA-EMPOLI domenica ore 15:00

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Reca; Antiste, Manaj. All. Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Hot: Reca può far bene! Bajrami-Pinamonti per i bonus

Not: Nikolaou non offre garanzie

Sorpresa: Nzola è sempre pronto a stupire tutti e a segnare quando meno te lo aspetti

SAMPDORIA-VENEZIA domenica ore 18:00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D’Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Hot: Gabbiadini ha il piede caldo! Candreva e Aramu centrocampisti top!

Not: Ekdal difficilmente regala gioie ai fantallenatori

Sorpresa: Non date per finito Quagliarella!

TORINO-VERONA domenica ore 18:00

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Hot: Barak-Praet centrocampisti da bonus! Pobega-Faraoni non si discutono

Not: Buongiorno si può lasciare fuori

Sorpresa: Singo mette la freccia sulla destra

MILAN-NAPOLI domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

Hot: Mertens vs Ibra: sfida infinita! Zielinski e Tonali da mettere!

Not: Juan Jesus non ci ispira

Sorpresa: Anguissa può stupire anche con i bonus