Calciomercato Juventus, il padre fa scattare l’allarme: colpo da 75 milioni

Il centrocampo della Juventus è forse il reparto maggiormente in sofferenza ed a caccia della quadra giusta. Rilancio dei bianconeri nella corsa ad un top player

Anche con Massimiliano Allegri il centrocampo della Juventus non è ancora riuscito a trovare la quadra giusta. Diversi i calciatori alternati in mediana nel corso di questi primi mesi stagionali, trovando solamente in rare circostanze il reale bandolo della matassa. La garanzia sembra essere Manuel Locatelli, attorno al quale ruotano poi tutti gli altri. Inoltre il mercato di gennaio potrebbe anche portare a cambiamenti in organico, con eventuali cessioni di alcune pedine.

Su tutti va capito il destino di Arthur che appare in bilico, così come Ramsey abbondantemente fuori dal progetto e osservato in Premier e con una tripla possibilità all’orizzonte. Dalla Spagna inoltre rilanciano un nome molto forte per il futuro del centrocampo della Juventus, che sarebbe in grado di ribaltare totalmente il livello del reparto.

Calciomercato Juventus, Barcellona preoccupato per de Jong: ci sono anche i bianconeri

Secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, il Barcellona comincia ad essere attanagliato dai dubbi sul destino di un paio di calciatori importanti come Ousmane Dembele, che ha sempre il contratto in scadenza, e Frenkie de Jong. In particolare sul forte centrocampista olandese pendono come un’ombra le parole recenti del padre del ragazzo, raccolte da ‘Time Of Game’, con le quali ha affermato che “il Barça ha bisogno di soldi e una grande offerta potrebbe aiutare“, lasciando così intendere anche ad una eventuale apertura per l’addio del calciatore.

Xavi e Laporta hanno un motivo in più per preoccuparsi del giocatore poiché, nonostante i nomi noti di United e Bayern Monaco, il padre del calciatore avrebbe anche rivelato che City, Juventus e Liverpool avrebbero chiesto informazioni sulla situazione di de Jong. Il Barcellona è comunque legatissimo al calciatore, anche se potrebbe avere una ghiotta occasione di monetizzare la sua partenza per dare ossigeno alle casse del club. Nel caso specifico il prezzo è fissato sui 75 milioni di euro.