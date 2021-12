VIDEO CM.IT | Colpo Champions per Sarri: in arrivo Hudson-Odoi

La Lazio è pronta a correre ai ripari, intervenendo sul mercato: Maurizio Sarri è pronto a ricevere Hudson-Odoi

Piange la classifica di Serie A della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, dopo sesto ko stagionale, contro il Sassuolo, sono scivolati al nono posto in classifica, facendosi scavalcare anche dall’Empoli.

Ciro Immobile e compagni si trovano a 15 lunghezze dalla vetta e a 11 dal quarto posto. Troppo dopo diciassette giornate. Il progetto Sarri sembra non decollare. In estate gli arrivi di Felipe Anderson, Zaccagni, Hysaj e Basic evidentemente non sono bastati.

Calciomercato Lazio, il regalo per Sarri

Servono rinforzi importanti e a gennaio Claudio Lotito è pronto a correre ai ripari. La fiducia in Sarri, come dimostra la nuova imminente firma sul contratto, è massima e il presidente ha voglia di fargli un regalo. La sorpresa sotto l’albero potrebbe essere Callum Hudson-Odoi, calciatore classe 2000 in forza al Chelsea.