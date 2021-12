Empoli, che tegola per Andreazzoli: UFFICIALE la lesione del crociato

Brutta tegola per l’Empoli di Andreazzoli, in eredità dalla partita di Coppa Italia contro il Verona: il responso ufficiale è impietoso

Si è giocata oggi la seconda tranche dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con delle gare senza dubbio spettacolari. Tanti gol ed emozioni nelle tre partite in campo nel pomeriggio e in serata: il Cagliari è tornato alla vittoria battendo 3-1 il Cittadella, poi la sfida tra Verona ed Empoli con la il successo esterno dei toscani per 4-3 e infine la qualificazione della Fiorentina, 2-1 sul Benevento.

Senza dubbio la sfida del ‘Bentegodi’ è stata la più divertente, anche se ha lasciato in dote una pessima notizia ad Aurelio Andreazzoli. Nicolas Haas, uscito dal terreno di gioco addirittura in barella dopo appena cinque minuti, ha infatti riportato un grave infortunio. Da subito le sensazioni non sono state buone per il ginocchio dello svizzero classe ’96. E purtroppo è stato tutto confermato poi dal comunicato dell’Empoli sul suo sito ufficiale.

Empoli, UFFICIALE: lesione al crociato per Haas

“Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas Haas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“, la nota del club toscano. Che quindi dovrà rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti, ben 16 presenze sulle 17 giornate di campionato, 17 su 18 considerando anche la Coppa Italia ma senza la sfida di oggi. Una brutta tegola per Andreazzoli, che comunque può contare su una situazione di classifica decisamente buona. Ma Haas, verosimilmente, ha di fatto chiuso qui la sua stagione, a meno di rientrare per l’ultima partita.