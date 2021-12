Calciomercato, Walter Zenga vicino al ritorno: lo vuole una big

Per Walter Zenga potrebbe profilarsi un ritorno in panchina a breve: la nuova ipotesi per l’ex allenatore del Cagliari

L’ultima esperienza in panchina risale a due stagioni fa: Walter Zenga ha guidato il Cagliari per 13 partite nell’anno calcistico 2019/2020 per poi terminare il rapporto con il club sardo.

Da allora l’ex uomo ragno è alla ricerca di una nuova panchina dopo a ver girovagato per il mondo. Se da portiere la sua carriera è stata caratterizzata dal lungo matrimonio con l’Inter e dalle parentesi con Sampdoria, Padova e in MLS, da allenatore Zenga ha cambiato spesso. Dagli stessi Usa alla Romania e poi Turchia, Arabia Saudita, Serbia, Emirati Arabi e anche Inghilterra, oltre ovviamente all’Italia. Ora una nuova avventura potrebbe iniziare, almeno stando a quanto riferito da ‘sportmediaset’ che cita media locali.

Calciomercato, il Flamengo pensa a Zenga

Il club che sta pensando a Walter Zenga per la panchina è il Flamengo. Dopo aver perso la finale di coppa Libertadores contro il Palmeiras, la società brasiliana è senza allenatore con l’addio di Renato Portaluppi. Il club rossonero è alla ricerca di un tecnico straniero e avrebbe incassato il no di Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, che hanno scelto di continuare la loro esperienza rispettivamente alla guida di River Plate e Benfica.

Ora la lista dei candidati contempla anche il nome di Zenga che non è però il favorito per la panchina del Flamengo. Un ruolo che, al momento, spetta al tecnico Carlos Carvalhal, portoghese che è attualmente alla guida del Braga. Nel suo passato ci sono esperienze anche lontane dal Portogallo (Turchia e Inghilterra). La decisione ancora deve essere presa ma il club ha ancora un po’ di tempo. La squadra tornerà a lavorare, infatti, soltanto il 10 gennaio, giorno in cui è fissato il raduno per i calciatori. In quella data il Flamengo dovrà avere un nuovo tecnico: sarà Walter Zenga?