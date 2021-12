 FIFA FIFPRO Men’s World 11, i 23 finalisti: tre italiani, c’è Donnarumma

Resi noti i 23 finalisti del FIFA FIFPRO Men’s World 11 2021: ci sono anche tre italiani, presente Donnarumma

Dopo il Pallone d’Oro andato a Messi, arriva il mondo dei premi Fifa. Resi noti quest’oggi i 23 finalisti della FIFA FIFPRO Men’s World 11 2021, la formazione dell’anno.

Tre gli italiani presenti: Donnarumma si contenderà il ruolo di portiere con Alisson e Mendy del Chelsea, mentre Bonucci è nella lista dei sei difensori dai quali usciranno i nomi dei migliori del 2021. Dopo essere salito sul podio del Pallone d’Oro, Jorginho è anche uno dei centrocampisti finalisti per la formazione ideale della Fifa. In attacco imbarazzo della scelta con 8 campioni: da Ronaldo a Messi, passando per Lewandowski, Lukaku, Haaland e Mbappe.

⭐️ Here are the 23 nominees for the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11!

The winners will be announced on 17.01.2022.

— FIFPRO (@FIFPRO) December 14, 2021